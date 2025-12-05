Nuovo allestimento de "I puritani"
Applausi al Teatro Ponchielli
Sul palcoscenico un cast che annovera sia vincitori del Concorso Internazionale AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici sia cantanti già affermati nel panorama lirico italiano, in buca l’orchestra I pomeriggi musicali diretta dal talentuoso Sieva Borzak e dietro le quinte un affiatato team creativo guidato da Daniele Menghini che ha immaginato un mondo contemporaneo dove i personaggi vivono nel culto del passato: è il nuovo allestimento de “I Puritani” di Vincenzo Bellini, capolavoro della tradizione musicale del Belpaese andato in scena giovedì sera al teatro Ponchielli di Cremona, penultimo titolo della stagione 2025-2026.
“A cosa serve celebrare il passato se non diventa un trampolino luminoso verso il progresso” si interroga il regista, sviluppando fra libretto e partitura “tutto il teatro che sobbolle nel cuore del Belcanto”.
“L’opera I Puritani rappresenta una sintesi estrema dello stile belliniano: un’estetica della rarefazione, della linea melodica pura, dell’introspezione lirica portata al limite” commenta il direttore, che spiega di aver lavorato con la compagine “cercando equilibrio tra rigore filologico e tensione espressiva”. La sua intervista insieme ad altre realizzate ai protagonisti della produzione sono racchiuse nello speciale backstage dell’opera, disponibile sul sito web di CR1 nella sezione OperaLombardia.