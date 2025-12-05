Sul palcoscenico un cast che annovera sia vincitori del Concorso Internazionale AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici sia cantanti già affermati nel panorama lirico italiano, in buca l’orchestra I pomeriggi musicali diretta dal talentuoso Sieva Borzak e dietro le quinte un affiatato team creativo guidato da Daniele Menghini che ha immaginato un mondo contemporaneo dove i personaggi vivono nel culto del passato: è il nuovo allestimento de “I Puritani” di Vincenzo Bellini, capolavoro della tradizione musicale del Belpaese andato in scena giovedì sera al teatro Ponchielli di Cremona, penultimo titolo della stagione 2025-2026.

“A cosa serve celebrare il passato se non diventa un trampolino luminoso verso il progresso” si interroga il regista, sviluppando fra libretto e partitura “tutto il teatro che sobbolle nel cuore del Belcanto”.

“L’opera I Puritani rappresenta una sintesi estrema dello stile belliniano: un’estetica della rarefazione, della linea melodica pura, dell’introspezione lirica portata al limite” commenta il direttore, che spiega di aver lavorato con la compagine “cercando equilibrio tra rigore filologico e tensione espressiva”. La sua intervista insieme ad altre realizzate ai protagonisti della produzione sono racchiuse nello speciale backstage dell’opera, disponibile sul sito web di CR1 nella sezione OperaLombardia.

