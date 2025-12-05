Sala “Dall’Arcivescovo Delpini discorso severo ma di grandissima speranza”

MILANO (ITALPRESS) – L’Arcivescovo Delpini “ha fatto un quadro di quello che è la realtà quotidiana che stiamo vivendo. Un discorso severo ma anche di grandissima speranza, perché poi alla fine, come ha detto l’arcivescovo, bisogna farsi avanti e quindi nel mio piccolo io mi sento tra quelli che si sono fatti avanti, ma siamo in tanti e credo che ci sia quindi la possibilità di far sì, come ha sottolineato più volte, che la casa non crolli”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando il Discorso alla Città dell’Arcivescovo Mario Delpini nella Basilica di S. Ambrogio. “Ogni anno l’Arcivescovo richiama alla responsabilità e al dovere e ogni anno chiude ringraziando chi fa la sua parte. Oggi c’erano tante persone qua dentro, ma anche il singolo cittadino – ha aggiunto – Ormai la cosa che fa paura è che ci sia l’atteggiamento di rassegnazione che è la cosa più pericolosa che ci può essere, ma non credo che prevarranno sentimenti di rassegnazione. Un discorso molto coraggioso”.

