La tappa conclusiva all’Istituto “Vida” ha segnato il momento finale del Salone dello Studente Junior in Tour 2025, iniziativa organizzata dall’Informagiovani del Comune di Cremona e dedicata all’orientamento delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.

Un percorso dal bilancio decisamente positivo, che nelle ultime settimane ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in un ricco calendario di attività e incontri.

“Il lavoro svolto dall’Informagiovani, insieme ai docenti e agli esperti in orientamento, è un esempio concreto di servizio pubblico di qualità – dichiara il sindaco Andrea Virgilio -. I 76 incontri realizzati nei percorsi di orientamento, che hanno coinvolto più di mille ragazzi delle classi terze, hanno fornito agli studenti strumenti preziosi per compiere scelte consapevoli, valorizzando i loro interessi e le loro capacità”.

“Ringrazio tutte le scuole partecipanti – prosegue -, gli espositori, le esperte in orientamento e le psicologhe dell’Informagiovani, e naturalmente i tanti studenti e genitori che hanno preso parte al Salone. La collaborazione tra istituzioni, comunità educante e famiglie è la forza che permette alla nostra città di crescere. Continueremo a investire in iniziative come questa, convinti che offrire opportunità di qualità ai nostri giovani significhi costruire una Cremona più forte, più inclusiva e più preparata alle sfide del domani”.

“L’edizione 2025 del Salone dello Studente Junior in Tour – afferma in merito Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – si conclude con un bilancio molto positivo, confermando la validità di una formula itinerante che porta l’orientamento direttamente nelle scuole, rendendolo un’esperienza concreta, partecipata e vicina ai bisogni di studenti e famiglie. L’adesione delle scuole, il coinvolgimento di centinaia di ragazzi e la partecipazione attiva dei genitori dimostrano quanto sia importante continuare a investire su percorsi di accompagnamento personalizzati, che aiutino ciascuno a scoprire e valorizzare le proprie potenzialità”.

“Questo risultato – aggiunge – è frutto di una collaborazione costante tra il Servizio Informagiovani, gli istituti scolastici cittadini e territoriali e tutti i partner della rete, che insieme contribuiscono a costruire un sistema di orientamento efficace, inclusivo e in continua evoluzione. Le attività non si fermano con la fine del Tour: proseguono le consulenze individuali e resta attiva l’area web del Salone Junior, un punto di riferimento per chi deve scegliere il proprio percorso. E nel frattempo siamo già al lavoro sulla prossima edizione del Salone dello Studente Young in Tour, dedicata agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado”.

L’edizione 2025 del Salone dello Studente Junior si è articolata in quattro tappe, ospitate tra ottobre e novembre dalle scuole secondarie di primo grado cittadine: 25 ottobre – “Virgilio”, 8 novembre – “Anna Frank”, 22 novembre – “Campi”, 29 novembre – “Vida”.

Gli Istituti “Virgilio”, “Anna Frank” e “Vida” hanno inoltre accolto le classi terze degli Istituti “Sacra Famiglia” e degli Istituti Comprensivi di Vescovato, Pizzighettone e Sospiro, Comuni aderenti come “Antenne” alla Rete Territoriale Informagiovani.

Ogni tappa ha proposto una formula personalizzata, pensata per offrire a studenti e famiglie l’opportunità di incontrare docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli Enti di formazione professionale cittadini. Il Tour ha coinvolto complessivamente oltre mille studenti accompagnati dai genitori, con la partecipazione di 15 espositori tra scuole secondarie di secondo grado ed Enti di formazione professionale cittadini e il Servizio Informagiovani.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle famiglie. Sono stati organizzati 6 incontri di gruppo dal titolo “Buona la prima! La scelta della scuola in famiglia”, che hanno coinvolto oltre 180 genitori nel corso dei quali sono stati dati strumenti pratici e suggerimenti utili per accompagnare i figli nella scelta del percorso scolastico più adatto a valorizzarne interessi e capacità. Sono inoltre in fase di definizione nuovi appuntamenti.

Accanto alle attività di gruppo, da settembre sono state attivate consulenze personalizzate gratuite (in presenza e online) per studenti e famiglie, dedicate all’analisi degli interessi, delle aspettative e delle risorse personali, con l’obiettivo di supportare ogni ragazza/o nella definizione del proprio percorso.

Sono oltre 180 colloqui individuali svolti, un servizio che continuerà anche nei prossimi mesi. A tale proposito va ricordato che, in vista della scelta, è possibile prenotare il proprio appuntamento con gli orientatori dell’Informagiovani allo sportello di via Palestro 17 a Cremona (orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30, martedì dalle 12.00 alle 18.00, mercoledì dalle 10.00 alle 18.00), telefonicamente contattando i numeri 0372 407950 – 333 6143338 o scrivendo una mail a: orientamento@comune.cremona.it.

Resta attiva e costantemente aggiornata l’area web del Salone dello Studente Junior, accessibile dal sito.

All’interno è possibile consultare gli stand virtuali delle scuole secondarie di secondo grado e degli Enti di formazione professionale cittadini, con informazioni sull’offerta formativa, video, interviste, gallerie fotografiche e approfondimenti sulle attività proposte.

Nell’area web è possibile trovare inoltre il calendario degli open day, contatti dei referenti per l’orientamento e informazioni per richiedere colloqui individuali con le esperte in orientamento dell’Informagiovani.

