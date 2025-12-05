Ultime News

5 Dic 2025 Centrale Realdo Colombo: prove
messa in funzione nuovo gruppo pompe
5 Dic 2025 Globalizzazione e rischio guerra
Lezione di Cottarelli agli studenti
5 Dic 2025 Progetto Polis: a Castelleone
riapre l'ufficio postale
5 Dic 2025 La casa di babbo Natale è arrivata
ai giardini pubblici di piazza Roma
5 Dic 2025 Bi.Genitori, premiata scuola infanzia
di Corte De Cortesi con Cignone
Video Pillole

Sanità San Marino, Vagnini “Al lavoro per migliorare i servizi territoriali”

ROMA (ITALPRESS) – San Marino festeggia un traguardo importante: 70 anni di sistema sanitario gratuito e universalistico, nato 23 anni prima di quello italiano. Un modello che continua a evolversi. Ne ha parlato Claudio Vagnini, direttore generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, in un’intervista a Claudio Brachino per l’agenzia Italpress.
“Tentiamo di dare risposte ai cittadini non solo sul fronte sanitario ma anche sociale”, i due fronti sono più integrati rispetto all’Italia. “A San Marino stiamo lavorando per migliorare i servizi territoriali. E’ il centro dell’assistenza sanitaria e sociale futura”, spiega Vagnini.

