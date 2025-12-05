A poche settimane dal Natale arriva un regalo atteso da anni per la comunità di Soresina e per tutto il territorio cremonese: la Provincia di Cremona ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di completamento della Tangenziale Sud di Soresina. Un’opera attesa da cittadini, imprese e amministrazioni locali. La decisione è stata formalizzata dal Presidente Roberto Mariani, con il supporto del Segretario Generale avv. Carmelo Fontana, sulla base dell’istruttoria del Settore Infrastrutture Stradali.

L’intervento rappresenta il primo stralcio funzionale del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato nel 2022 e beneficia del finanziamento regionale di 4 milioni di euro, destinato sia ai lavori (3.078.850,57 euro) sia alle somme a disposizione (921.149,43 euro). La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da poter attivare senza ulteriori attese la procedura di verifica ambientale e la Conferenza dei Servizi, fase essenziale per acquisire pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari all’avvio delle opere.

Un’opera strategica attesa da oltre un decennio, la Tangenziale Sud di Soresina completa un intervento rimasto incompiuto dal 2011, quando – dopo l’avvio dei lavori da parte del Comune, sulla base di un protocollo con la Provincia – il fallimento dell’impresa esecutrice bloccò il progetto lasciando irrisolto un nodo viario cruciale. Il nuovo tracciato collegherà la S.P. 84 “di Pizzighettone” (in località Olzano) alla S.P. 47 “Soresina–Crotta d’Adda”, alleggerendo il traffico sull’abitato, oggi attraversato dalla S.P. 89 “di Crema”. A lavori ultimati, come previsto dagli accordi, il primo lotto passerà al demanio provinciale, mentre la Provincia trasferirà al Comune il tratto urbano della S.P. 89. Il progetto mantiene le caratteristiche funzionali del tracciato originario, aggiornandole alle normative vigenti con due modifiche principali: intersezione con Via Genova: incrocio a raso con isola centrale a goccia, soluzione più adeguata ai flussi attuali e conforme al D.M. 19/04/2006; intersezione con la strada vicinale “Persicana”: incrocio a raso con isola centrale, garantendo sicurezza e continuità al percorso ciclopedonale delle “città murate”, con possibilità di portali luminosi segnaletici.

Il progetto definitivo, consegnato da Centro Padane Engineering Srl, aveva un costo complessivo di 5.9 milioni di euro, superiore al finanziamento regionale. Per questo la Provincia, in accordo con il Comune di Soresina, ha individuato una variante stralcio, che permette di contenere i costi mantenendo funzionalità e utilità del tracciato. La soluzione prevede: riduzione dello sviluppo lineare del primo lotto, realizzazione di una bretella di collegamento agli impianti sportivi a sud dell’abitato, mantenimento dell’impostazione complessiva della futura tangenziale completa (I° e II° lotto). Il progetto, integrato e verificato dal RUP, è stato acquisito al protocollo provinciale il 19 novembre 2025.

“Oggi compiamo un passo decisivo per dare finalmente a Soresina la sua tangenziale – annuncia il presidente della Provincia, Roberto Mariani -. È un’opera attesa da anni, fondamentale per la sicurezza stradale, la qualità della vita dei residenti e la competitività delle imprese del territorio. L’approvazione del progetto definitivo è frutto di un lavoro serio, tecnico e condiviso, svolto in piena collaborazione con il Comune di Soresina, Regione Lombardia e tutti gli enti coinvolti. Ora, con l’avvio della verifica di compatibilità ambientale e della Conferenza dei Servizi, entriamo nella fase operativa che ci porterà alla realizzazione di un’infrastruttura strategica per tutta l’area cremonese. Resta comunque l’impegno di tutti per la ricerca delle risorse per completare l’intera opera e dare un beneficio concreto al centro abitato di Soresina”.

“Negli ultimi 25 anni, da cittadino soresinese, ho sempre considerato la tangenziale sud una delle opere pubbliche più importanti per la nostra comunità – spiega il sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni -. Vederne oggi l’avvio è un sogno che si realizza. Al tempo stesso è fondamentale restare con i piedi per terra: ora dobbiamo concentrarci sul completamento del primo lotto, già interamente finanziato, e lavorare parallelamente per reperire le risorse necessarie per il secondo lotto che collegherà la SP47 “Soresina-Crotta” e per un miglior superamento del passaggio ferroviario. Desidero ringraziare il Presidente Mariani, il settore infrastrutture stradali provinciale e l’ufficio tecnico di Soresina per il lavoro svolto finora. Ma è altrettanto importante spronare tutti: siamo a buon punto, ma il percorso non è ancora concluso”.

