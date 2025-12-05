La Provincia di Cremona ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo revisionato della nuova circonvallazione sud di Corte de’ Frati ed Aspice, un’opera strategica attesa da molti anni dalla comunità locale e sostenuta con forza dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rossetti. La deliberazione, adottata dal Presidente Roberto Mariani nella giornata del 1° dicembre 2025, dà così il via al passo decisivo verso la realizzazione dell’intervento, finanziato per 6.800.000 euro nell’ambito del Piano Marshall della Regione Lombardia (L.R. 9/2020). Le risorse provengono per 6.500.000 euro da Regione Lombardia e per 300.000 euro dal comune di Corte de’ Frati.

L’opera prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale di circa 2,4 km, in variante alla S.P. 26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi”, con l’obiettivo di eliminare l’attraversamento degli abitati di Corte de’ Frati e della frazione Aspice, oggi caratterizzati da criticità viabilistiche: carreggiata stretta, andamento tortuoso, traffico misto e difficoltà di incrocio tra veicoli nei due sensi di marcia. Il progetto revisionato, predisposto da Centro Padane Srl, aggiorna la versione iniziale approvata nel 2023, introducendo alcune modifiche necessarie a garantire la sostenibilità economica sulla base dei finanziamenti disponibili: tra queste, una riduzione dell’estensione del tracciato e la sostituzione di due rotatorie con intersezioni a raso, oltre alla razionalizzazione della viabilità interpoderale.

Con l’immediata eseguibilità della deliberazione, si avvia ora l’iter della verifica di compatibilità ambientale e della Conferenza dei Servizi, durante la quale verranno acquisiti pareri, autorizzazioni, nulla osta e tutti gli atti necessari da parte degli enti coinvolti. Una volta conclusa questa fase, si procederà all’approvazione definitiva e all’avvio delle procedure esecutive.

“L’approvazione del progetto definitivo revisionato rappresenta un passo avanti decisivo per un’opera che i cittadini di Corte de’ Frati attendono da molti anni – illustra il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani -. È il risultato di un lavoro costante, portato avanti in stretta collaborazione con il Comune e con Regione Lombardia, con cui condividiamo l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita nei centri abitati. Continueremo a seguire con determinazione tutte le fasi successive, fino alla realizzazione della variante, che rappresenta un investimento concreto sulla mobilità e sul futuro del territorio”.

“L’approvazione del progetto definitivo della Tangenziale Sud di Corte de’ Frati, con la riduzione del tracciato da 2,4 a 1,4 chilometri, rappresenta una tappa molto importante che consente di proseguire nell’iter burocratico, che auspichiamo il più breve possibile – precisa il sindaco di Corte de’ Frati, Giuseppe Rossetti -. Si tratta di un’opera ormai indispensabile per la sicurezza dei cittadini e per favorire la circolazione dei mezzi, evitando disagi alla frazione di Aspice e agevolando il raggiungimento delle fabbriche della zona industriale, ancora in fase di espansione. La richiesta di questa infrastruttura risale al 1999: i tempi e le esigenze sono ormai improcrastinabili. Il Presidente Mariani ha preso a cuore questa opera e confidiamo che il suo impegno possa essere uno sprone per accelerare il percorso che ci porterà all’appalto”.

