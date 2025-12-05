“La ripresa dell’iter per il primo lotto della Tangenziale Sud rappresenta un passaggio che chiude definitivamente anni di sospensioni e riapre una prospettiva di sviluppo per la città – ha dichiarato Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della IV Commissione Attività Produttive – È un atto che non riguarda soltanto la mobilità, ma l’intera competitività del territorio, perché consente di affrontare criticità rimaste irrisolte troppo a lungo. Grazie alla sinergia con la Regione, il Comune e la Provincia, guidata dal presidente Roberto Mariani, questo risultato è il frutto di un lavoro costruito passo dopo passo, grazie a una collaborazione istituzionale che non si è mai interrotta”.

Ventura richiama l’importanza del dialogo con il Comune di Soresina, in particolare con il sindaco Alessandro Tirloni, che ha mantenuto la tangenziale al centro dell’agenda locale anche nei momenti più complessi, coinvolgendo in modo puntuale gli uffici tecnici e seguendo con attenzione ogni passaggio amministrativo. “Fondamentale il ruolo prezioso del consigliere provinciale Roberto Rava (FDI), che ha saputo garantire un raccordo continuo tra le esigenze della comunità e le scelte dell’ente provinciale, contribuendo in modo decisivo a riportare il progetto nelle condizioni operative necessarie” – ha continuato Ventura.

Il presidente della IV Commissione evidenzia come lo sblocco del primo lotto non rappresenti un punto di arrivo, ma l’avvio della fase più delicata: “Adesso occorrerà una gestione attenta delle procedure, delle verifiche tecniche e dei successivi passaggi autorizzativi, affinché il percorso non subisca nuovi rallentamenti. La vera sfida sarà mantenere un coordinamento costante tra tutti i soggetti coinvolti, un confronto serrato con il territorio e un monitoraggio puntuale del cronoprogramma, così da evitare deviazioni, ritardi o costi aggiuntivi”.

Per questo il consigliere regionale propone la creazione di un tavolo tecnico stabile, uno strumento che permetta di accompagnare ogni sviluppo del progetto con la massima trasparenza e con un coinvolgimento vero di cittadini, imprese e realtà economiche locali.

“Questo risultato è la dimostrazione che quando si lavora insieme e senza protagonismi le cose si muovono davvero”, afferma Ventura, ricordando che l’obiettivo finale resta quello di dare alla comunità soresinese un’infrastruttura attesa da anni e capace di ridurre criticità ormai strutturali. “Ora dobbiamo mantenere questo ritmo, perché ogni passo avanti non è solo un atto amministrativo, ma un investimento sul futuro della città”.

