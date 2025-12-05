Ultime News

5 Dic 2025 Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato
5 Dic 2025 Tangenziale Soresina, Piloni:
"Un passo importante"
5 Dic 2025 Polizia Locale, nuova centrale
operativa a elevata tecnologia
5 Dic 2025 Giocattoli per i bambini ucraini:
torna l'iniziativa di Confcommercio
5 Dic 2025 Corte de’ Frati, via libera
alla nuova circonvallazione sud
Video Pillole

Tg News – 5/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, stop alle importazioni di gas russo entro il 2027
– L’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa
– A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050
– Rottamazione quater, più tempo per la decima rata
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...