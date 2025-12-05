Ultime News

5 Dic 2025 Annicco, maltrattamenti
in famiglia: 44enne arrestato
5 Dic 2025 Tangenziale Soresina, Piloni:
"Un passo importante"
5 Dic 2025 Polizia Locale, nuova centrale
operativa a elevata tecnologia
5 Dic 2025 Giocattoli per i bambini ucraini:
torna l'iniziativa di Confcommercio
5 Dic 2025 Corte de’ Frati, via libera
alla nuova circonvallazione sud
Video Pillole

Verso Milano Cortina, Lilly celebra il talento degli atleti paralimpici

MILANO (ITALPRESS) – Diffondere la cultura dello sport e celebrare il talento e la determinazione degli atleti paralimpici, grandi protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: questo l’obiettivo di “Verso l’eccellenza paralimpica”, evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano in collaborazione con la Regione Lombardia e con il supporto di Lilly, sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un’occasione per riconoscere e condividere i valori che rendono unico lo sport paralimpico: inclusione, coraggio e capacità di immaginare nuove possibilità.
