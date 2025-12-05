Ultime News

Cronaca

Vigili del Fuoco di Cremona,
premiati i pensionati 2025

La cerimonia di premiazione dei Vigili del Fuoco di Cremona in pensione

Il Comandante dei Vigili del Fuoco Michele Castore ed il Presidente dell’Associazione Vigili del Fuoco di Cremona, il Capo Reparto Michele Bassani, nella giornata di giovedì hanno consegnato un riconoscimento ai colleghi associati che sono andati in pensione nel corso dell’anno 2025.

Nello specifico, durante la cerimonia sono stati premiati i Capi Reparto Giuliano Piermaria, Marco Tortini, Marco Tortini, Marco Tortini, Carlo Soldi.
A quest’ultimo è stato rivolto un particolare ringraziamento per i circa vent’anni in cui ha ricoperto con dedizione il ruolo di segretario–tesoriere dell’Associazione. Nel corso dell’evento, Soldi ha passato il testimone al suo successore, scelto nella persona di Cesare Gaboardi.

L’iniziativa ha voluto celebrare l’impegno, la professionalità e il servizio prestato dai colleghi del Corpo, testimoniando la costante vicinanza dell’Associazione a coloro che hanno dedicato la loro carriera alla sicurezza della comunità.

