Una bella sorpresa per i cremonesi che sabato mattina sono passati da Piazza del Comune e da Piazza Stradivari. Il Cremona Gospel Choir ha pensato a un regalo natalizio per la città con l’esibizione di un brano dal vivo. Tanta la curiosità dei passanti, che si sono fermati a fare foto e video, piacevolmente stupiti.

“Abbiamo pensato a questo piccolo flash mob, perché siamo nati da poco più di un mese e mezzo e quindi non abbiamo ancora creato il repertorio per poter fare concerti di Natale o serate di qualsiasi tipo – ci spiega Alessandro Parmigiani, direttore del coro -. Abbiamo pensato di far conoscere ancora una volta a Cremona che ci siamo, con un brano molto noto nel panorama della musica gospel, Every Praise. L’abbiamo cantato nella nostra piazza e anche vicino a Piazza Stradivari, per ricordare a Cremona che ci siamo.

C’è anche un appello per chi si vuole unire al coro, servono soprattutto voci maschili. “Siamo già un buon gruppo, ma il nostro coro cerca sempre nuove voci ed entusiaste. Adesso facciamo una piccola pausa natalizia , il 14 gennaio ripartiamo alle 20 al Centro civico del Boschetto, in via Isidoro Bianchi 2. Ci trovate sui social, dove trovate i nostri numeri di telefono e la nostra mail per chiederci come entrare nel coro e venire a provare questa esperienza” spiega Parmigiani.

E infine un augurio per tutti: “Voglio augurare ai cremonesi un Natale sereno, ma anche un Natale ricco di tanta buona musica e bella musica, perché vedo anche sul volto di questi ragazzi che cantano con noi che, quando si canta qualcosa di bello, di buono e di profondo, anche i visi si accendono. Quindi che tutti i visi dei cremonesi si possano accendere in questo Natale” conclude il direttore.

Nicoletta Tosato

