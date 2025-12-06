Gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Cremona hanno disarticolato una banda dedita ai furti, che colpiva in Italia e all’estero.

Sono quattro le misure cautelari in carcere eseguite, nei confronti di altrettanti stranieri considerati responsabili dei furti.

Le indagini degli agenti della Polizia di Stato hanno consentito di ricostruire il modus operandi della banda e di dare un nome e un volto ai suoi membri.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in questura.

© Riproduzione riservata