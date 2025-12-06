Le festività natalizie sono il periodo dell’anno al quale, da sempre, vengono associati i concetti di calore, famiglia, solidarietà e vicinanza al prossimo, ma per diverse persone è anche il momento in cui la sensazione di solitudine tende ad accentuarsi.

La campagna natalizia della Cremonese per la stagione 2025/26 si pone l’obiettivo di sensibilizzare su questo tema, talvolta trascurato quanto importante, a partire dalla Christmas Jersey Soli mai, che verrà indossata domenica 7 dicembre contro il Lecce, in occasione della 14ª giornata di Serie A Enilive. Il primo passo di una serie di attività e contenuti di sensibilizzazione che ci accompagneranno fino al giorno di Natale.

Nella Christmas Jersey 2025/26, il colore rosso (da sempre associato all’affetto e al calore tipici del periodo natalizio), lascia spazio al bianco: un vuoto nascosto agli occhi degli altri con il quale diverse persone si trovano a convivere quotidianamente. Portare il tema all’attenzione di tutti significa dare valore alle festività prendendoci carico di un crescente bisogno di condivisione.

Dal grigio nasce però il filo rosso che corre lungo la maglia, evocando il legame invisibile che unisce ciascuno di noi anche attraverso l’amore per la Cremo. È dalla forza della sottile linea rossa che si accendono in continuazione speranza e fiducia.

Al centro della campagna ci saranno sui canali digitali grigiorossi quattro storie (quattro come i fili rossi della maglia) che raccontano come i gesti più semplici – un messaggio di vicinanza rivolto ad un amico lontano, una mano tesa verso chi ne ha bisogno, il tempo trascorso al telefono con un parente rimasto solo – possono sempre fare la differenza dando conforto a chi ne sente il bisogno.

LE INIZIATIVE

In queste settimane l’attività di sensibilizzazione proseguirà attraverso una serie di gesti concreti della Cremonese nei confronti della propria comunità: iniziative accompagnate da contenuti editoriali, con l’obiettivo di dare visibilità ad una tematica tanto delicata quanto importante. Un piccolo passo per consentire ai tifosi grigiorossi e non solo di maturare sempre più consapevolezza sul tema della solitudine: chiunque, nella vita di tutti i giorni, può compiere piccoli gesti in grado di aiutare gli altri.

Una selezione delle Christmas Shirt preparate per la gara sarà come di consueto a disposizione di collezionisti e appassionati a partire dalle ore 9.30 di lunedì 8 dicembre, presso U.S. Cremonese Store di Via Solferino 36, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza con modalità che saranno comunicate successivamente. Alcune delle maglie indossate saranno invece messe in vendita sul sito dell’Official Match-Worn partner grigiorosso CharityStars nei giorni successivi alla gara.

Un ringraziamento speciale agli attori coinvolti per la disponibilità e al partner grigiorosso Immobiliare “Il Torrazzo” per la collaborazione. Il video della campagna “Soli Mai” è stato realizzato all’agenzia SocialIdea.

© Riproduzione riservata