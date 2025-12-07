Le pagelle di Cremo-Lecce:
grande prova anche dalla panchina
AUDERO 6,5 – Gestisce bene la retroguardia, non deve compiere grandi interventi.
TERRACCIANO 6,5 – Dopo qualche brivido iniziale, prende le misure e disputa un match vicino alla perfezione.
BASCHIROTTO 7 – Dominante su Stulic, difende con ordine e precisione.
BIANCHETTI 6,5 – Si fa apprezzare spesso anche in fase d’impostazione.
BARBIERI 7 – Corre tutta la partita, sbaglia poco o nulla.
PAYERO 6,5 – Si inserisce con continuità e si sacrifica per la squadra.
BONDO 6 – Qualche errore in fase d’impostazione, ma tanta sostanza in mezzo al campo.
VANDEPUTTE 6,5 – Conquista un calcio di rigore fondamentale nell’economia del match.
F. MUSSOLINI 6,5 – Fatica all’inizio, ma cresce minuto dopo minuto.
BONAZZOLI 7 – Quinto gol in campionato, ennesima prova di spessore.
VARDY 6,5 – Non ha la chance giusta per andare in gol, ma si fa apprezzare per il “lavoro sporco”.
ZERBIN 7 – Entra e trova il cross perfetto per il raddoppio.
GRASSI 6 – Amministra le fasi finali del match in mezzo al campo.
SANABRIA 7 – Primo timbro in grigiorosso, un sigillo che chiude la partita.
VAZQUEZ sv
FOLINO sv
Simone Guarnaccia