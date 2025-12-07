Ultime News

Jari Vandeputte difende palla

AUDERO 6,5 – Gestisce bene la retroguardia, non deve compiere grandi interventi.

TERRACCIANO 6,5 – Dopo qualche brivido iniziale, prende le misure e disputa un match vicino alla perfezione.

BASCHIROTTO 7 – Dominante su Stulic, difende con ordine e precisione.

BIANCHETTI 6,5 – Si fa apprezzare spesso anche in fase d’impostazione.

BARBIERI 7 – Corre tutta la partita, sbaglia poco o nulla.

PAYERO 6,5 – Si inserisce con continuità e si sacrifica per la squadra.

BONDO 6 – Qualche errore in fase d’impostazione, ma tanta sostanza in mezzo al campo.

VANDEPUTTE 6,5 – Conquista un calcio di rigore fondamentale nell’economia del match.

F. MUSSOLINI 6,5 – Fatica all’inizio, ma cresce minuto dopo minuto.

BONAZZOLI 7 – Quinto gol in campionato, ennesima prova di spessore.

VARDY 6,5 – Non ha la chance giusta per andare in gol, ma si fa apprezzare per il “lavoro sporco”.

ZERBIN 7 – Entra e trova il cross perfetto per il raddoppio.

GRASSI 6 – Amministra le fasi finali del match in mezzo al campo.

SANABRIA 7 – Primo timbro in grigiorosso, un sigillo che chiude la partita.

VAZQUEZ sv

FOLINO sv

Simone Guarnaccia

