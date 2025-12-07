Una maggiore sicurezza a portata di mano dei cittadini e non solo, perché in caso di emergenza la tempestività può salvare la vita.

Per questa ragione negli scorsi giorni a Pieve d’Olmi è stato installato un nuovo defibrillatore semiautomatico, voluto e atteso dall’amministrazione. Luogo prescelto, i portici del municipio, nella piazza del paese e vicino alla strada principale, affinché possa essere facilmente raggiungibile anche da persone di passaggio.

“È uno strumento salvavita decisamente molto importante – commenta il sindaco Stefano Guastalla – è accessibile 24 ore su 24. Ovviamente è stata fatta la registrazione alla centrale operativa del 118, in modo tale che così sia sempre fruibile da chiunque in qualsiasi momento”.

E se lo strumento è di elevata utilità, c’è comunque bisogno di soggetti che sappiano utilizzarlo. Anche per questo, l’amministrazione già pensa a corsi ad hoc.

“Premetto che diverse persone in paese sono già formate – afferma in merito il primo cittadino -ma sicuramente metteremo in campo altri corsi per formare ulteriori persone e aumentare quella che è la sicurezza dei cittadini”.

“Tutto questo è nato qualche anno fa- aggiunge -, prima delle elezioni; è stato possibile grazie al contributo del gruppo lista, ma anche di cittadini anonimi che hanno voluto donare credendo nel nostro progetto. Persone a cui va un grande grazie. In ultimo, sono voluto intervenire anch’io, attraverso la mia indennità di carica, per riuscire a porre in essere questa bella iniziativa”.

Andrea Colla

