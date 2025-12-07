Due saranno gli appuntamenti che avranno luogo in dicembre, organizzati dall’Associazione Diogneto, presso la Libreria Logos di Corso Garibaldi 92 a Cremona.

Venerdì 12 dicembre 2025 alle 18 il prof. Maurizio Cariani, socio dell’Associazione Diogneto, affronterà il tema “Lo stupore del Natale. Tra arte e fede”. L’incontro leggerà la teologia del Natale presente nei modelli iconografici della “Natività”, dell’”Adorazione del Bambino” e dell’”Adorazione dei pastori” con accenni all’”Adorazione dei Magi”.

Venerdì 19 dicembre 2025, sempre alle ore 18.00 don Luciano Carrer approfondirà il mistero del Natale dal punto di vista biblico in un incontro dal titolo “Natale. La Parola si è fatta carne. I Vangeli lo raccontano. Tu lo sai?”.

Si tratta di due incontri di spiritualità, occasione per riflettere, in tempo di Avvento, sul mistero dell’Incarnazione, con ingresso libero.

A questi eventi si aggiungeranno due “Laboratori di Natale” per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni sabato 13 e sabato 20 dicembre 2025 dalle 16,30 alle 18, che verteranno sulla lettura di qualche pagina di libri sul tema del presepe e del Natale cristiano e sulla realizzazione di manufatti artigianali da parte dei bambini partecipanti.

© Riproduzione riservata