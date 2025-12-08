Il fenomeno delle baby gang è sempre più allarmante un po’ in tutte le città, e anche Cremona nell’ultimo anno si è trovata più volte a dover far fronte all’azione di questi giovanissimi, che si rendono responsabili di aggressioni violente, furti, rapine e addirittura violenze sessuali.

Una situazione ben nota anche alla Regione, come ha evidenziato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, secondo cui è fondamentale agire alla radice del problema.

“Bisogna intervenire prima di tutto sulle famiglie” commenta. “E’ inutile accanirsi contro i ragazzini, perché quando un giovane di 12-13 anni già va in giro con il machete o il coltello, sarà difficile riuscire a farlo ragionare”.

“Bisogna agire sui ragazzi quando ancora sono bambini” prosegue l’assessore. “Per anni non si è fatto nulla e intere generazioni sono cresciute senza una guida. Così il fenomeno baby gang ha assunto proporzioni vastissime. Oggi non esiste città italiana, piccola città o grande che sia, che non abbia questa piaga”.

L’assessore evidenzia come il contrasto a questi fenomeni sia soprattutto un’azione politica. “Probabilmente in passato è mancata la volontà politica di intervenire pesantemente” conclude La Russa. “E se a monte manca tale volontà politica è difficile porre un freno a questi fenomeni delinquenziali. Ma oggi questa volontà c’è”.

