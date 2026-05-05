Svelate le squadre al via del 59° Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi
Domenica 17 maggio, in gara atleti di 30 diverse nazionalità. Prima del via passerella delle squadre sotto il Torrazzo. L'arrivo intorno alle 17,30 in via Acquaviva
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Chiusa e pronta la lista di formazioni che prenderanno parte alla 59^ edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi in programma domenica 17 maggio 2026 sulle strade di Cremona.
“Nell’allestimento e nella composizione della starting list – hanno spiegato il presidente Rossano Grazioli ed Antonio Pegoiani, direttore di organizzazione del Circuito del Porto – ci siamo lasciati guidare dall’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni con la nostra segreteria, previlegiando la qualità e la dimensione internazionale. Avremo tutti i continenti rappresentati da almeno un atleta al via ed oltre trenta le nazionalità. Ma soprattutto alcuni dei ragazzi più interessanti che si sono messi in luce già nel 2025 e che altrettanto bene hanno fatto in questi primi mesi della stagione internazionale su strada. Oltre all’adesione di alcune formazioni professional di casa nostra che daranno ancora più prestigio alla parte agonistica. Abbiamo creato così le premesse agonistiche per assistere ad un’altra grande e bella edizione del Circuito del Porto”.
Definito nel dettaglio anche il programma di domenica 17 maggio, con la mattinata riservata allo svolgimento delle operazioni preliminari presso Arvedi Commercio di via Acquaviva a partire dalle ore 9,00. La riunione tecnica riservata ai direttori sportivi inizierà alle ore 11,30. Al termine della quale si farà spazio alla tradizione cerimonia di presentazione delle squadre e degli atleti.
La bandierina a scacchi sarà abbassata alle ore 13,20 per il trasferimento verso il centro città, l’omaggio al Torrazzo ed a Piazza del Comune ed il successivo passaggio su via Monviso dove avverrà la partenza ufficiale alle ore 14. Il programma del pomeriggio sportivo sui pedali prevede diciassette tornate di 9,9 chilometri ciascuna per 174,250 chilometri. La conclusione sempre in via Acquaviva è prevista intorno alle 17,30.
Di seguito le squadre iscritte alla data odierna al 59^ Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi:
- Bardiani Csf 7 Saber
- Solution Tech Nippo Rali
- MBH Bank Csb Telecom Fort
- XDS Astana
- Bahrain Victorius Development Team
- Solme Olmo Arvedi
- WSA Ktm Graz
- Sc Padovani Polo Cherry Bank
- Beltrami Tsa Tre Colli
- ARBO Karnten Sport Feld am See
- Uc Trevigiani Energiapura Marchiol
- MG KVIS Costruzioni e Ambiente
- CLN Kosova
- Gragnano Sporting Club
- Factor Racing Team Kranj
- General Store Essegibi F.lli Curia
- Team Lokomotiv Manas
- Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
- Campana Imballaggi Morbiato Trentino
- Cycling Team Novo Mesto
- Ukraine Cycling Team
- Velo Performance Team U23 Development
- Vega Vitalcare Dynatek
- PC Baix Ebre
- Gallina Lucchini Ecotek
- Velo Club Mendrisio
- Rime Drali
- Team Hopplà
- Goodshop Yoyogurt
- Andrea Cattoli Asd
- Garlaschese