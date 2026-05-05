Svelate le squadre al via del 59° Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi

Chiusa e pronta la lista di formazioni che prenderanno parte alla 59^ edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi in programma domenica 17 maggio 2026 sulle strade di Cremona.

“Nell’allestimento e nella composizione della starting list – hanno spiegato il presidente Rossano Grazioli ed Antonio Pegoiani, direttore di organizzazione del Circuito del Porto – ci siamo lasciati guidare dall’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni con la nostra segreteria, previlegiando la qualità e la dimensione internazionale. Avremo tutti i continenti rappresentati da almeno un atleta al via ed oltre trenta le nazionalità. Ma soprattutto alcuni dei ragazzi più interessanti che si sono messi in luce già nel 2025 e che altrettanto bene hanno fatto in questi primi mesi della stagione internazionale su strada. Oltre all’adesione di alcune formazioni professional di casa nostra che daranno ancora più prestigio alla parte agonistica. Abbiamo creato così le premesse agonistiche per assistere ad un’altra grande e bella edizione del Circuito del Porto”.

Definito nel dettaglio anche il programma di domenica 17 maggio, con la mattinata riservata allo svolgimento delle operazioni preliminari presso Arvedi Commercio di via Acquaviva a partire dalle ore 9,00. La riunione tecnica riservata ai direttori sportivi inizierà alle ore 11,30. Al termine della quale si farà spazio alla tradizione cerimonia di presentazione delle squadre e degli atleti.

La bandierina a scacchi sarà abbassata alle ore 13,20 per il trasferimento verso il centro città, l’omaggio al Torrazzo ed a Piazza del Comune ed il successivo passaggio su via Monviso dove avverrà la partenza ufficiale alle ore 14. Il programma del pomeriggio sportivo sui pedali prevede diciassette tornate di 9,9 chilometri ciascuna per 174,250 chilometri. La conclusione sempre in via Acquaviva è prevista intorno alle 17,30.

Di seguito le squadre iscritte alla data odierna al 59^ Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi:

Bardiani Csf 7 Saber

Solution Tech Nippo Rali

MBH Bank Csb Telecom Fort

XDS Astana

Bahrain Victorius Development Team

Solme Olmo Arvedi

WSA Ktm Graz

Sc Padovani Polo Cherry Bank

Beltrami Tsa Tre Colli

ARBO Karnten Sport Feld am See

Uc Trevigiani Energiapura Marchiol

MG KVIS Costruzioni e Ambiente

CLN Kosova

Gragnano Sporting Club

Factor Racing Team Kranj

General Store Essegibi F.lli Curia

Team Lokomotiv Manas

Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Campana Imballaggi Morbiato Trentino

Cycling Team Novo Mesto

Ukraine Cycling Team

Velo Performance Team U23 Development

Vega Vitalcare Dynatek

PC Baix Ebre

Gallina Lucchini Ecotek

Velo Club Mendrisio

Rime Drali

Team Hopplà

Goodshop Yoyogurt

Andrea Cattoli Asd

Garlaschese

© Riproduzione riservata