Giuseppe Cruciani e David Parenzo riempiono il teatro Infinty 1 di Cremona con il loro “La Zanzara show”: il pubblico ha di fatto assistito a una puntata del grande programma di successo di Radio24 live. Tanti i temi toccati attraverso dibattiti dai toni accesi, dalla politica nazionale a quella internazionale fino al femminismo. Ospiti a Cremona una serie di personaggi (reali) che quotidianamente sono presenti nella trasmissione radiofonica e che suscitano dibattito per le loro posizioni, spesso estreme. In teatro anche Paolo Ruffini, produttore dello spettacolo, e Elenoire Casalegno.

Irriverenza e sfrontatezza nelle due ore di spettacolo (iniziato un’ora in ritardo per un problema con l’aereo di linea di Parenzo): sul palco anche Davide Lacerenza ex patron della Gintoneria di Milano

