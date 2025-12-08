Sabato 6 dicembre, nelle prestigiose sale di Palazzo Trecchi, il Vespa Club Cremona ha celebrato la chiusura dell’anno sociale, riunendo soci, amici e simpatizzanti in un momento conviviale che è ormai una tradizione consolidata.

L’atmosfera elegante della storica dimora cremonese ha fatto da cornice a una serata dedicata non solo a ripercorrere le tappe dell’anno trascorso, ma anche ai progetti che accompagneranno il Club nel prossimo futuro.

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per il Vespa Club Cremona, caratterizzato da un fitto calendario di eventi, uscite e iniziative che hanno riscosso grande partecipazione. Gite sociali, appuntamenti culturali, collaborazioni con associazioni del territorio e momenti di aggregazione hanno scandito i mesi, rafforzando lo spirito di gruppo e l’identità del Club.

Tra gli eventi più significativi spicca la presenza al raduno mondiale svoltosi nel mese di maggio a Gijón, in Spagna: un’esperienza unica, che ha permesso ai soci di confrontarsi con migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, portando alto il nome di Cremona in un contesto internazionale.

Lo sguardo ora è rivolto al 2026, che si preannuncia altrettanto ricco di appuntamenti. Il calendario è già fitto di proposte, ma l’evento più atteso è senza dubbio la grande celebrazione degli 80 anni della Vespa, in programma a Roma a fine giugno: una ricorrenza storica che richiamerà appassionati da tutta Italia e dall’estero, e alla quale il Vespa Club Cremona si sta preparando con particolare cura.

Con un brindisi e l’augurio di un nuovo anno su due ruote, il Vespa Club Cremona ha così salutato un 2025 dinamico e appassionante, pronto a intraprendere nuove avventure nel segno della Vespa, simbolo italiano intramontabile di libertà, stile e amicizia.

