Video Pillole
A Caltanissetta spinta all’innovazione lavorativa con il co-working di Poste
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell’innovazione lavorativa grazie all’apertura dello spazio di co-working realizzato da Poste Italiane, il primo in una città capoluogo di provincia. Un’iniziativa che testimonia il duplice impegno dell’azienda: da un lato la valorizzazione del patrimonio immobiliare, dall’altro la volontà di offrire servizi moderni e utili alla cittadinanza, rafforzando la propria presenza sul territorio.
xa9/mgg/azn
xa9/mgg/azn
© Riproduzione riservata