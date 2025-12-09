Ultime News

9 Dic 2025 Rapinò il Penny con la ex moglie e
minacciò il vigilante: condannato
9 Dic 2025 Cna Cremona all’Assemblea
Nazionale: confermato Costantini
9 Dic 2025 Bimba di 6 anni "abusata": "accuse
fragili", pm chiede l'assoluzione
9 Dic 2025 È corsa ai regali di Natale:
"Prima i genitori, poi il partner"
9 Dic 2025 Province e Regione,
rafforzata collaborazione
Video Pillole

A Caltanissetta spinta all’innovazione lavorativa con il co-working di Poste

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell’innovazione lavorativa grazie all’apertura dello spazio di co-working realizzato da Poste Italiane, il primo in una città capoluogo di provincia. Un’iniziativa che testimonia il duplice impegno dell’azienda: da un lato la valorizzazione del patrimonio immobiliare, dall’altro la volontà di offrire servizi moderni e utili alla cittadinanza, rafforzando la propria presenza sul territorio.
