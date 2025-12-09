Una delegazione di Cna Cremona, guidata dal presidente Marcello Parma, ha partecipato mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma all’Assemblea Nazionale della Cna, che ha confermato Dario Costantini alla guida della Confederazione per i prossimi quattro anni.

L’evento, aperto dai saluti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Papa Leone XIV e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha posto al centro il ruolo decisivo delle PMI per competitività, coesione sociale e sviluppo del Paese.

Costantini ha richiamato cinque priorità per il mondo artigiano e della piccola impresa: lav

Il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha evidenziato i progressi su semplificazione e Pnrr, mentre il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha richiamato l’importanza della stabilità economica e del sostegno al ceto produttivo.

L’Assemblea ha ribadito l’esigenza di rafforzare la rete delle micro e piccole imprese e il ruolo della CNA come interlocutore centrale nel trasformare le esigenze dei territori in politiche concrete.

