Fine settimana di controlli serrati nel capoluogo, dove i Carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio in occasione del weekend lungo e delle aperture festive dei negozi. Pattuglie a piedi e in auto hanno presidiato in particolare il centro storico, affollato per i mercatini natalizi, garantendo un dispositivo di sicurezza che ha portato a diversi risultati operativi.

Droga e medicinali oppiacei senza ricetta: due uomini nei guai

I Carabinieri di Cremona hanno denunciato un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e segnalato alla Prefettura un 30enne residente in provincia di Vercelli come assuntore. Entrambi sono stati fermati mentre camminavano in strada: il loro evidente nervosismo ha spinto i militari a procedere con le perquisizioni, che hanno rivelato il possesso di numerosi farmaci oppiacei privi della necessaria prescrizione medica.

Il 31enne trasportava 95 pastiglie a base di tramadolo (farmaco antidolorifico oppioide sintetico usato per il dolore da moderato a grave) e 10 di benzodiazepine. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 80 pastiglie di tramadolo, confermando un quadro compatibile con l’attività di spaccio. Il 30enne, invece, è stato trovato con 20 pastiglie di tramadolo senza riuscire a fornire documentazione sulla loro origine: per lui è scattata la segnalazione come consumatore.

Guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

Sul fronte della sicurezza stradale, la Sezione Radiomobile ha denunciato un 31enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato alle 3 del mattino dell’8 dicembre in via del Giordano: mostrava evidenti segni di alterazione e l’alcoltest ha rilevato un valore di circa 2,00 g/l, quattro volte il limite consentito. La patente è stata ritirata sul posto e l’auto – intestata a terzi – è stata affidata a un conducente idoneo.

Hashish nell’abitacolo: 26enne segnalato e patente ritirata

Nel pomeriggio dell’8 dicembre, un altro intervento della Radiomobile ha portato alla segnalazione di un 26enne trovato in possesso di hashish. Fermato in viale Trento e Trieste insieme a un passeggero, il giovane aveva nell’abitacolo un forte odore di stupefacente. La perquisizione ha permesso di recuperare due confezioni contenenti circa 3,8 grammi di hashish destinati all’uso personale. Anche in questo caso la patente è stata immediatamente ritirata, in quanto il giovane era alla guida al momento della scoperta.

