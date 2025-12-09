Martedì 16 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Cristo Re in Cremona si terrà il Concerto di Natale dell’Orchestra e del Coro Monteverdi&Stradivari realizzato in collaborazione con il liceo musicale A. Stradivari.

Il programma della serata prevede un repertorio dedicato alla grande tradizione musicale europea, con brani di A.Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Haydn, A. Scarlatti, C. Saint-Saëns e T. Dubois, eseguiti dagli studenti sotto la guida dei docenti del conservatorio e del liceo. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata