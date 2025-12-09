Ultime News

Spettacolo

Coro Monteverdi&Stradivari,
concerto il 16 dicembre

Il 16 dicembre, la Chiesa di Cristo Re ospiterà un concerto dell'Orchestra e del Coro Monteverdi&Stradivari. Ingresso libero per una serata di grandi classici.

Il concerto si svolgerà alla chiesa di Cristo Re

Martedì 16 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Cristo Re in Cremona si terrà il Concerto di Natale dell’Orchestra e del Coro Monteverdi&Stradivari realizzato in collaborazione con il liceo musicale A. Stradivari.

Il programma della serata prevede un repertorio dedicato alla grande tradizione musicale europea, con brani di  A.Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Haydn, A. Scarlatti, C. Saint-Saëns e T. Dubois, eseguiti dagli studenti sotto la guida dei docenti del conservatorio e del liceo. L’ingresso è libero.

