“Subito in audizione i rappresentanti della filiera del latte”. A chiederlo sono i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Matteo Piloni che commentano con preoccupazione il crollo del prezzo pagato agli allevatori per il latte.

“I margini sono sempre più ridotti e si paventa il rischio di dover ridimensionare o interrompere la produzione nella nostra regione, che è una delle aree più produttive del Paese” spiegano i consiglieri dem. “Il timore è anche la disdetta dei contratti per circa cinque mila quintali, già a partire dal prossimo gennaio. Un quadro davvero drammatico”.

“Tutte le associazioni di categoria chiedono interventi per evitare speculazioni e per cercare di calmierare gli effetti della spinta che arriva dall’estero” continuano Piloni e Carra. “Perché è chiaro che una reale riduzione della produzione di latte in Italia, visto che la domanda non si riduce, implicherebbe una maggiore pressione dall’estero, che potrebbe avere effetti piuttosto impegnativi”.

I consiglieri si rivolgono quindi alla Regione: “Ad oggi l’assessorato all’Agricoltura non ha mosso un dito e non ci risulta essere stato convocato il Tavolo regionale del latte, ma un intervento si rende da subito necessario. Per questo chiediamo di calendarizzare al più presto, per il mese di gennaio, le audizioni dei rappresentanti della filiera del latte. Vogliamo ascoltare e confrontarci con loro per capire che misure avviare come Regione e quali suggerire al ministero dell’Agricoltura per cercare di ridurre l’impatto negativo del crollo dei prezzi del latte”.

