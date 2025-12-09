E’ ormai corsa ai regali di Natale: a poche settimane dalle feste, si cerca l’idea migliore. “Siamo ancora a zero, però abbiamo ancora due settimane di tempo per rifarci” raccontano dei ragazzi in Piazza del Comune.

“Abbiamo tante idee, pochi soldi, ma si procede”, a dirlo sono marito e moglie, di ritorno da un giro tra le vetrine del centro di cremona.

C’è chi però è a buon punto, grazie ad una mano fondamentale: “Per il Natale ha pensato tutta la mia morosa, si è occupata lei anche dei regali dei miei genitori, quindi siamo tranquilli”.

Il regalo al partner o ai genitori, questa la missione più complicata: “I genitori sono quelli più importanti, bisogna trovare il tempo necessario. Anche alla ragazza, delle idee? Secondo me sempre abbigliamento, un maglione, una borsa magari”.

Lorenzo Scaratti

