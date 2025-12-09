Fico proclamato presidente Campania “Dobbiamo seguire faro etica pubblica”

NAPOLI (ITALPRESS) – Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. L’ufficio elettorale della Corte di Appello di Napoli ha proclamato l’ex presidente della Camera dei Deputati in una breve cerimonia che si è conclusa pochi minuti fa nell’Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli. “È un momento molto emozionante, il primo ringraziamento va a tutti i cittadini e le cittadine della Regione Campania, che hanno voluto esprimere un voto che credo sia stato molto netto e che ci dà una grande responsabilità. Credo che tutto quello che noi dobbiamo fare sarà sempre, in ogni procedimento, in ogni scelta, in ogni nomina, in tutto quello che riguarderà la Regione, seguire il faro dell’etica pubblica che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti. È quello che noi faremo in molto tranquillo, chiaro e netto”, ha dichiarato Fico.

