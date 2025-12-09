Cronaca
"Fine vita": Giuseppe Remuzzi
nel podcast di "24 minuti" di CR1
Fine vita, eutanasia e suicidio medicalmente assistito. La legislazione sul tema che in Italia manca e le leggi regionali in materia.
Si deve poter scegliere cosa fare della propria vita quando le condizioni di salute non permettono più di viverla con dignità?
È il tema del podcast di “24minuti”, lo spazio di approfondimento di CR1. Il titolo della puntata è “Fine vita, in punta di piedi”, ospite di Simone Bacchetta il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano
Puoi riascolare la puntata al lin: https://open.spotify.com/episode/4HQHaefeJ0vpM0jurpBnIa?si=jzy1S8poRcG2kSU9tqhNDg)
