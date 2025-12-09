Ultime News

9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale: il
tassista Carrera torna a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
9 Dic 2025 Abusata e sequestrata per 11 ore:
Difesa: "La credevamo una escort"
9 Dic 2025 Politecnico l'11 dicembre sette
nuovi laureati magistrali
9 Dic 2025 Convegno Diccap, i 6 premiati
del comando di Piazza Libertà
Video Pillole

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 9/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un Natale all’insegna dell’inclusione con “Play-Able”
– All’Assemblea Anci i borghi smart di Open Fiber
– Intelligenza artificiale ed etica, il Growth Summit di Trieste ridisegna il futuro delle imprese
– Si chiude in Sicilia il Wholesale Castle Tour 2025
fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...