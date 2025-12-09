Ultime News

9 Dic 2025 Rapinò il Penny con la ex moglie e
minacciò il vigilante: condannato
9 Dic 2025 Cna Cremona all’Assemblea
Nazionale: confermato Costantini
9 Dic 2025 Bimba di 6 anni "abusata": "accuse
fragili", pm chiede l'assoluzione
9 Dic 2025 È corsa ai regali di Natale:
"Prima i genitori, poi il partner"
9 Dic 2025 Province e Regione,
rafforzata collaborazione
Video Pillole

“I cento passi” torna a New York e Luigi Lo Cascio emoziona anche Mark Ruffalo

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, diretta da Stefano Albertini, davanti a un pubblico numeroso e appassionato di italiani e americani, è tornato sullo schermo “I cento passi” per la rassegna “Italy on Screen Today – New York”, organizzata da Loredana Commonara. A venticinque anni dall’uscita, il film di Marco Tullio Giordana continua a emozionare e a raccontare con rara potenza la vita e il sacrificio di Peppino Impastato, il giovane attivista siciliano di Cinisi assassinato dalla mafia nel 1978 per il suo coraggio civile e la sua libertà di parola. Per l’occasione erano presenti Luigi Lo Cascio, protagonista del film al suo esordio cinematografico, e l’attore americano Mark Ruffalo, che ha assistito alla proiezione seduto accanto al Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele.
xo9/fsc/azn
(video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...