“I cento passi” torna a New York e Luigi Lo Cascio emoziona anche Mark Ruffalo





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, diretta da Stefano Albertini, davanti a un pubblico numeroso e appassionato di italiani e americani, è tornato sullo schermo “I cento passi” per la rassegna “Italy on Screen Today – New York”, organizzata da Loredana Commonara. A venticinque anni dall’uscita, il film di Marco Tullio Giordana continua a emozionare e a raccontare con rara potenza la vita e il sacrificio di Peppino Impastato, il giovane attivista siciliano di Cinisi assassinato dalla mafia nel 1978 per il suo coraggio civile e la sua libertà di parola. Per l’occasione erano presenti Luigi Lo Cascio, protagonista del film al suo esordio cinematografico, e l’attore americano Mark Ruffalo, che ha assistito alla proiezione seduto accanto al Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele.

(video di Stefano Vaccara)

