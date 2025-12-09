Ultime News

9 Dic 2025 Pippo Crotti di Romanengo nel
nuovo film con Clooney e Sandler
9 Dic 2025 Castelleone, uomo fermato con armi
improprie in auto: scatta denuncia
9 Dic 2025 Controlli dell'Arma: due denunce
per stupefacenti e alcol alla guida
9 Dic 2025 Dal 1 febbraio 2026 addio
ai biglietti cartacei sui bus
9 Dic 2025 "Fine vita": Giuseppe Remuzzi
nel podcast di "24 minuti" di CR1
Video Pillole

Il canottaggio azzurro festeggia i suoi campioni

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per celebrare le eccellenze dell’Italremo. La Federcanottaggio rende merito alle medaglie d’oro della stagione 2025 e consegna i premi “Protagonisti” e “Passione per il Canottaggio”. Sul palco spazio a 45 azzurri tra campioni mondiali, europei, vincitori di Coppa del Mondo, Universiadi e Coupe de la Jeunesse, insieme a Giacomo Perini che la Federazione ha voluto festeggiare dopo la vittoria del ricorso al Tas per l’assegnazione del bronzo vinto sul campo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sul palco anche il quattro di coppia maschile campione mondiale a Shanghai con Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili e vincitore in Coppa del Mondo a Varese con Matteo Sartori al posto di Chiumento. Il 2025 è stato anche l’anno della prima medaglia d’oro in Coppa del Mondo nel due senza femminile, l’argento agli Europei, il quarto posto ai Mondiali, oltre al secondo posto nell’otto misto.

