Luca Santeramo porta FiveFourFive a New York, quando un brand diventa linguaggio





NEW YORK (ITALPRESS) – A New York l’Italpress ha incontrato Luca Santeramo, il creativo italiano dietro il fenomeno digitale FiveFourFive (545), brand che in pochi anni è diventato una delle comunità giovanili più riconoscibili online. L’intervista è stata realizzata a SoHo, durante un evento organizzato al Lucia Pizza Store, dove decine di ragazzi sono arrivati già vestiti “alla 545”, trasformando la pizzeria in un set spontaneo di street culture contemporanea.

Santeramo ha raccontato la crescita del suo progetto, nato da un’estetica pulita e ironica che unisce moda, identità e appartenenza. Oggi FiveFourFive non è solo un marchio, ma un linguaggio condiviso da milioni di follower. Nell’intervista ha parlato del rapporto con New York, città che considera un acceleratore creativo, e dei suoi prossimi passi tra nuovi drop, collaborazioni e contenuti live. L’energia dell’evento conferma che 545 è ormai un caso culturale, capace di mobilitare una generazione.

