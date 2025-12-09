Ultime News

9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale: il
tassista Carrera torna a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
9 Dic 2025 Abusata e sequestrata per 11 ore:
Difesa: "La credevamo una escort"
9 Dic 2025 Politecnico l'11 dicembre sette
nuovi laureati magistrali
9 Dic 2025 Convegno Diccap, i 6 premiati
del comando di Piazza Libertà
Video Pillole

Nordio “Fiducia nel trilogo UE per la gestione dei flussi migratori”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La situazione è ancora soggetta alla decisione finale del trilogo Ue, ma è un eccellente punto di partenza che porterà chiarezza dal punto di vista legislativo e operativo”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del Consiglio Giustizia rispondendo a una domanda in merito alla gestione dei flussi migratori da Bruxelles.
