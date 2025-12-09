Nordio “Fiducia nel trilogo UE per la gestione dei flussi migratori”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La situazione è ancora soggetta alla decisione finale del trilogo Ue, ma è un eccellente punto di partenza che porterà chiarezza dal punto di vista legislativo e operativo”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del Consiglio Giustizia rispondendo a una domanda in merito alla gestione dei flussi migratori da Bruxelles.

xf4/ads/mca3

© Riproduzione riservata