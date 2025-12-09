Palermo, Di Dio “Dobbiamo sostenere commercio, imprese e negozi di vicinato”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’imprenditoria palermitana, soprattutto in alcuni settori, soffre moltissimo perché i consumi sono al palo, è inutile negarlo, dal momento che le famiglie hanno un potere d’acquisto ridotto, l’inflazione ha pesato fortemente e l’aumento, il rincaro delle bollette, delle materie prime ha inciso profondamente. Così assistiamo a due situazioni completamente diverse tra loro, cioè la macroeconomia che segna un PIL comunque in aumento dei numeri e un gettito aumentato, ma per effetto dell’emissione del PNRR, per effetto dell’energia, per effetto di altri valori, altri volumi che hanno poco a che fare con l’economia reale, mentre in effetti tante categorie, i negozi di vicinato, i negozi sotto casa, che stanno segnando il passo da una crisi che ormai picchia forte da tanti anni”. Così la Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, all’Italpress, a margine del consueto brindisi in vista delle festività che si è svolto a Villa Zito.

