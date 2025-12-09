Inarrestabile Pippo Crotti: l’attore di Romanengo torna a far parlare di sé grazie alla sua partecipazione al film Jay Kelly, una produzione internazionale che segna un nuovo passo nella sua carriera. Crotti, nato a Crema ma cresciuto a Romanengo, ha costruito negli anni un percorso artistico ricco e trasversale, passando dal teatro al mimo, dalla comicità alla televisione, fino ad arrivare al grande schermo.

Il film, che tra i suoi protagonisti ha attori del calibro di George Clooney e Adam Sandler, aveva già catturato l’attenzione di molti. È stato infatti girato nella primavera 2024 a Caorso e in altri comuni limitrofi (clicca qui per saperne di più). Ora, con il film ufficialmente distribuito, la gradita scoperta: nel cast anche un talento del nostro territorio.

A sottolineare questo traguardo anche il consigliere regionale cremasco Matteo Piloni, che ha postato sui suoi profili social un fotogramma nel quale Crotti è proprio accanto a Sandler, uno dei protagonisti della pellicola. “Complimenti Pippo”, scrive Piloni.

