Giovedì 11 dicembre ultimo appello di Laurea Magistrale del 2025 per il Politecnico di Cremona: in alto i cappelli per 7 giovani che conseguiranno il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria, coronando il loro sogno dopo due anni di impegno e studio, con la serenità che il mondo lavorativo è pronto ad accoglierli.

Saranno 6 gli studenti che completeranno il loro percorso in Music and Acoustic Engineering mentre una studentessa diventerà Ingegnere dell’Agricoltura. Quest’ultima presenterà il proprio elaborato alla Commissione di laurea alle ore 11.30.

Dei 6 laureandi iscritti alla prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica, 5 hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre una laureanda si è concentrata sull’acustica.

Le discussioni delle loro tesi sono previste dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Un’unica proclamazione, prevista per le ore 13.00, celebrerà la conclusione di entrambi i Corsi di Laurea Magistrale.

Anche questo ultimo appello del 2025 conferma la ricchezza e la varietà dei percorsi formativi del Campus cremonese del Politecnico di Milano, dove studio, sperimentazione, comunità e innovazione si intrecciano nel costruire il futuro professionale dei nuovi ingegneri.

