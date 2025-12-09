Il viaggio del Puro Cioccolato Festival 2025 continua con una ottava imperdibile tappa: da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025, Corso Campi angolo Via Palestro inizio Corso Garibaldi si trasformerà in un teatro a cielo aperto del piacere e della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21.

Per tre giorni, il suggestivo centro storico di Cremona diventerà un paradiso dei sensi: oltre 15 stand accoglieranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d’autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza irripetibile.

Dalle specialità regionali italiane alle raffinatezze internazionali, il festival offrirà degustazioni, curiosità e racconti dedicati a uno degli alimenti più amati e affascinanti del pianeta: il cioccolato, simbolo universale di passione, cultura e arte dolciaria. La firma del “Re dello Street Food”: Alfredo Orofino.

A guidare questo straordinario progetto è Alfredo Orofino, brillante imprenditore torinese e Presidente dell’Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada). Conosciuto come “Il Re dello Street Food”, Orofino è la mente creativa dell’International Street Food Festival, la più grande manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada, con oltre 200 tappe ogni anno in tutta Italia.

Il Puro Cioccolato Festival 2025 non è solo una fiera del gusto: è una festa della cultura e dell’emozione, un percorso tra divertimento, scoperta e tradizione. Per tre giorni, Cremona sarà la capitale italiana della dolcezza, pronta ad accogliere migliaia di visitatori tra eventi, laboratori, incontri e golose sorprese dedicate a grandi e piccini.

