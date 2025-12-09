Taranto (Fiaip)”Nella stagione estiva crescita pernottamenti e flussi turistici”





ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo è un settore trainante per l’economia italiana, per tutta la filiera indotta e ha anche una grande valenza per la rigenerazione urbana. La stagione turistica estiva ha portato una crescita per i pernottamenti e i flussi turistici”. Così Giuliana Taranto, vicepresidente della Fiaip con delega al settore turistico, in occasione della presentazione del report Monitora Italia Turistico alla Camera.

xl5/ads/mca1

© Riproduzione riservata