Tg News – 9/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Zelensky dal Papa, poi l’incontro con Meloni
– Trump: “I leader europei sono deboli, non sanno cosa fare”
– Neonata morta su A5, incidente provocato da furgone pirata
– Sevizia e narcotizza la compagna, arrestato infermiere
– Sciopero di 24 ore dell’Atac, problemi nei trasporti a Roma
– A Savigliano e Mestre gli ospedali migliori
– Per il certificato di malattia basterà la televisita
– Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese
– Previsioni 3B Meteo 10 Dicembre
