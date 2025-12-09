Tg News – 9/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Zelensky dal Papa, poi l’incontro con Meloni

– Trump: “I leader europei sono deboli, non sanno cosa fare”

– Neonata morta su A5, incidente provocato da furgone pirata

– Sevizia e narcotizza la compagna, arrestato infermiere

– Sciopero di 24 ore dell’Atac, problemi nei trasporti a Roma

– A Savigliano e Mestre gli ospedali migliori

– Per il certificato di malattia basterà la televisita

– Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese

– Previsioni 3B Meteo 10 Dicembre

