Video Pillole
Tg Sport – 9/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pulisic guida la rimonta del Milan, da 0-2 a 3-2 a Torino
– De Rossi vince anche a Udine, colpo del Parma a Pisa
– Virtus e Brescia a braccetto in testa, sorriso di Varese
– Leclerc “Fa male vedere la Ferrari a 400 punti dalla McLaren”
– Il canottaggio azzurro festeggia i suoi campioni

