Ultime News

9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale:
il tassista Carrera a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
9 Dic 2025 Abusata e sequestrata per 11 ore:
Difesa: "La credevamo una escort"
9 Dic 2025 Politecnico l'11 dicembre sette
nuovi laureati magistrali
9 Dic 2025 Convegno Diccap, i 6 premiati
del comando di Piazza Libertà
Video Pillole

Tg Sport – 9/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pulisic guida la rimonta del Milan, da 0-2 a 3-2 a Torino
– De Rossi vince anche a Udine, colpo del Parma a Pisa
– Virtus e Brescia a braccetto in testa, sorriso di Varese
– Leclerc “Fa male vedere la Ferrari a 400 punti dalla McLaren”
– Il canottaggio azzurro festeggia i suoi campioni
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...