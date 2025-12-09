Ultime News

9 Dic 2025 Calunnia e concorrenza sleale:
il tassista Carrera a processo
9 Dic 2025 Crollo prezzo latte, Piloni
e Carra: "Subito audizioni filiera"
9 Dic 2025 Abusata e sequestrata per 11 ore:
Difesa: "La credevamo una escort"
9 Dic 2025 Politecnico l'11 dicembre sette
nuovi laureati magistrali
9 Dic 2025 Convegno Diccap, i 6 premiati
del comando di Piazza Libertà
Video Pillole

Ue, Foti “Difesa europea indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sostenuto in più occasioni che la difesa europea è un momento importante che va fatto comprendere anche all’opinione pubblica e cioè che non è una spesa parassitaria o di moda, ma è indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini nel momento in cui si sviluppa una guerra ibrida e una disinformazione massiccia”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti, arrivando ad Atreju, riguardo alle parole del presidente americano Donald Trump sull’Europa.
xl5/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...