Ue, Foti “Servono passi avanti per recuperare competitività”

ROMA (ITALPRESS) – “Che noi stiamo perdendo di competitività non è una questione che l’Europa può attribuire a terzi: è una fotografia che abbiamo davanti e proprio per questo dobbiamo fare dei passi in avanti nella ricerca, nell’innovazione, nella capacità di realizzare alcuni mercati unici, come quello dei capitali, dell’energia, un mercato interno che potrebbe essere un’altra fonte importante sotto il profilo del rilancio dell’Europa e che non decolla. I problemi ci sono e forse bisogna forse il tema è risolverli nel tempo più breve possibile”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a margine degli ECR Study Days in corso a Roma.

