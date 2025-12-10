Gradita sorpresa oggi pomeriggio al centro commerciale CremonaPo, quando, anziché le renne con Babbo Natale, si sono presentate le “gazzelle” dei carabinieri con tantissimi giocattoli. Nel segno della tradizionale vicinanza dei militari dell’Arma alla popolazione, i carabinieri del Comando provinciale di Cremona non hanno voluto mancare ad un appuntamento importante ed hanno aderito numerosi alla raccolta denominata “Il Giocattolo Benefico”, iniziativa di solidarietà organizzata dal centro commerciale CremonaPo in collaborazione anche con i carabinieri di Cremona, regalando un momento di felicità e spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie, per far loro trascorrere un sereno e gioioso Natale.

Il generoso gesto di concreto aiuto e speranza è partito in maniera del tutto volontario da parte dei carabinieri di Cremona, di Casalmaggiore e di Crema che, in occasione della consegna dei doni, hanno voluto ringraziare gli organizzatori per la bellissima iniziativa. Il momento di gioia si è concluso con sorrisi, abbracci e una forte emozione che ha unito grandi e piccoli, dimostrando, ancora una volta, come l’Arma non sia solo un baluardo a difesa della sicurezza dei cittadini, ma anche un collante sociale per la comunità nella quale si trova ad operare.

