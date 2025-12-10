Dopo l’esposizione avvenuta a Brescia, approda a Cremona la mostra immersiva Embodying Migration, che sarà ospitata nella Sala ex Violini di Palazzo Comunale dal 18 al 21 dicembre 2025 con ingresso libero tutti i giorni dalle ore 9 alle 18 (accesso da Cortile Federico II). L’inaugurazione si terrà mercoledì 17 dicembre, alle ore 18, presente per l’occasione Giuliana Tondina, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

Embodying Migration è un progetto ideato e realizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, dal Comune di Cremona, dal Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) Minori Cremona, dalla Comunità Nada dell’Istituto Palazzolo (BG), dalla Comunità Arci Porto Sicuro (CR), dal Comune di Brescia, dalla Comunità L’Alternativa (BS), dalla Fondazione Brescia Musei, dal Comune di Bergamo e dalla Comunità Alce Nero (MN).

Il percorso espositivo nasce da un lavoro durato mesi e realizzato insieme a 28 minori stranieri non accompagnati ospitati in comunità che fanno riferimento al Tribunale per i Minorenni di Brescia. Attraverso nove incontri presso la Procura per i Minorenni di Brescia, condotti da educatori, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, tutori, volontari e tirocinanti, i ragazzi hanno potuto raccontarsi partendo dal corpo come filo narrativo: occhi, mani, cuore, voce, piedi, anima.

Attraverso laboratori e attività pratiche, ogni parte del corpo è diventata strumento per esprimere vissuti, percorsi migratori, memorie familiari e sogni per il futuro. Il risultato è un racconto plurale, delicato e potente, che mette al centro l’esperienza umana della migrazione in una prospettiva di ascolto e riconoscimento.

La tappa cremonese della mostra rappresenta un’occasione per tutta la cittadinanza di conoscere da vicino questo percorso, valorizzando uno sguardo autentico e profondamente umano su un tema che riguarda l’intera comunità. A Cremona la mostra è organizzata dal Settore Politiche Sociali (Accoglienza ed Immigrazione) con il supporto degli enti gestori del progetto Sai.

