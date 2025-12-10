Stretta dei Carabinieri sulle aggressioni ed episodi di violenza a bordo degli autobus cittadini: da alcuni giorni, infatti, i Comando Provinciale di Cremona ha attivato servizi di prevenzione mirati, allo scopo di fornire un immediato punto di riferimento all’utenza in caso di necessità.

I militari dell’Arma presidiano quindi le linee urbane più affollate, nonché quelle segnalate come critiche a causa di episodi particolari verificatisi in passato. La presenza è garantita nelle fasce centrali della mattina e del pomeriggio, con estensione anche serale.

In particolare, il servizio è stato pensato per aumentare la tutela dei numerosi passeggeri anziani che utilizzano spesso i mezzi pubblici per recarsi al mercato, in ospedale e nelle strutture di cura e degenza, nei centri commerciali o al cimitero, rischiando di essere individuati ed “agganciati” dai malintenzionati. Sono soggetti fragili, possibili bersagli di borseggiatori e truffatori. Ma sono altresì esposti anche ad altre forme di violenza o illecito. Il servizio andrà ad integrarsi con quello di Carabiniere di Quartiere, costantemente svolto in occasione del mercato cittadino del mercoledì e del sabato, nonché nei quartieri a maggior concentrazione di attività commerciali ed economiche durante la settimana.

Più in generale, l’obiettivo è quello di fornire una pronta risposta ai fenomeni di devianza sociale, con un’attenzione specifica agli atteggiamenti di inciviltà che talvolta sfociano in danneggiamenti ed atti vandalici, nonché alle situazioni di disagio e indigenza. In questo senso, il servizio costituirà elemento di continuità con le altre attività di prevenzione e controllo già rivolte al mondo scolastico, con il monitoraggio delle aree di arrivo/partenza dei pullman utilizzati dagli studenti.

L’attività di prevenzione in uniforme sarà affiancata da mirati servizi svolti da aliquote in borghese, che oltre ai predetti obiettivi a tutela delle fasce vulnerabili punteranno l’attenzione sullo smercio di sostanze stupefacenti, nella considerazione che i bus sono particolarmente utilizzati anche per raggiungere i luoghi della movida cremonese.

Questi servizi proseguiranno per l’intero periodo di feste, tradizionalmente caratterizzato da una maggiore mobilità di flussi sul territorio. Le pattuglie che operano sul campo nello specifico servizio hanno a disposizione dei dispositivi mobili che permettono l’accesso in tempo reale alle banche dati al fine di verificare i precedenti penali e di polizia delle persone che sono oggetto di controllo.

