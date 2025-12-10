Torna, anche quest’anno, il BonTà & Gusto Divino con una nuova edizione che promette di valorizzare ancora una volta il Made in Italy. Un appuntamento imperdibile per appassionati, operatori e gourmet lovers. Dal 21 al 23 febbraio 2026 CremonaFiere diventerà il palcoscenico dove tradizione, innovazione e cultura culinaria si incontrano, offrendo un viaggio sensoriale unico tra i sapori del Bel Paese. Tra i protagonisti immancabile il connubio apprezzato nelle scorse edizioni con Gusto Divino, l’area interamente dedicata al vino, che vedrà la partecipazione di oltre trenta produttori provenienti da diverse regioni italiane. Le loro etichette saranno presentate attraverso degustazioni guidate, abbinamenti enogastronomici e masterclass aperte al pubblico, con la possibilità per i visitatori di acquistare direttamente in fiera e vivere così un’esperienza concreta e partecipata.

Il BonTà & Gusto Divino si propone infatti come un’occasione per conoscere da vicino realtà produttive, scoprire nuovi sapori e riscoprire tradizioni, in un percorso che mette al centro la cultura enogastronomica italiana e la sua capacità di raccontare territori e storie attraverso il gusto. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 150 produttori, di cui oltre 30 specializzati nel vino e più di 1.000 tipologie di prodotti enogastronomici presentati. Numeri che testimoniano il crescente interesse verso un evento che non è solo una fiera, ma un’esperienza di incontro e scoperta.

Workshop, degustazioni guidate, talk tematici e cooking show andranno ad arricchire il programma per valorizzare ogni partecipante.

Il BonTà & Gusto Divino 2026 non è solo una fiera, ma un’esperienza sensoriale che unisce gusto, territorio, cultura e arte in un unico viaggio autentico e indimenticabile. Quest’anno l’evento diventa un vero e proprio percorso tra i sapori regionali, con aree tematiche che coinvolgeranno direttamente Regioni, Strade del Gusto, Prodotti Agroalimentari Tradizionali e Consorzi, in una strategia pensata per creare nuove sinergie e valorizzare i protagonisti del territorio.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il “Taste”, l’area dedicata alla ristorazione e ai sapori della tradizione italiana, dove i visitatori potranno degustare eccellenze locali e assistere all’arte dell’abbinamento, vivendo un’esperienza gourmet a 360 gradi. Il percorso enogastronomico si intreccerà con arte e cultura, invitando i partecipanti a scoprire l’identità locale attraverso eventi ed esperienze che trattano il cibo come forma d’arte. Dimostrazioni, degustazioni guidate e incontri con produttori e chef permetteranno di conoscere ingredienti, storie e passioni che rendono unica ogni specialità italiana.

L’appuntamento è organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con CremonaFiere e Vale20.

© Riproduzione riservata