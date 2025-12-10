La Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia promuove un bando dedicato al Distretto urbano del commercio e dei Distretti diffusi del territorio mantovano con la finalità di sostenere e incentivare le attività di supporto al potenziamento e alla riqualificazione dell’offerta commerciale, valorizzando gli interventi legati al decoro urbano nel periodo natalizio.

La dotazione finanziaria della Misura è pari a Euro 100.000,00, di cui 45.000 euro destinati al Distretto del commercio e 55.000 euro per i Distretti diffusi della provincia sulla base del numero di imprese del settore commercio attive nei territori comunali.

Il Presidente della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è promuovere e consolidare la ripresa delle economie nei Distretti del commercio mantovani sostenendo gli investimenti di qualificazione e di promozione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali nel periodo natalizio. Sostenere i Distretti del commercio significa promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di migliorare l’identità e l’attrattività territoriale”.

Le domande di contributo dovranno essere inviate a mezzo di Pec dal 15 dicembre 2025 al 22 gennaio 2026 al seguente indirizzo Pec: cciaa@pec.cmp.camcom.it

Tutti i dettagli, i requisiti e le modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici camerali all’indirizzo finanziamenti@cmp.camcom.it.

