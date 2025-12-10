Cucina italiana patrimonio Unesco, Meloni “Vince una nazione straordinaria”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l’UNESCO ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio.

sat/mca3

(Fonte video: Palazzo Chigi)