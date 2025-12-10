Cucina italiana patrimonio Unesco, Urso “Importanti ricadute economiche”

ROMA (ITALPRESS) – Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale è “un motivo di orgoglio e di riconoscimento delle specificità e di unicità di questo paese e della sua civiltà, che vede al centro la persona, a cominciare dall’alimentazione, e che avrà anche straordinarie ricadute sul piano economico, commerciale e produttivo sia nel settore agricolo, sia in quello alimentare, sia nel settore ricettivo, turistico e alberghiero, dato che l’enogastronomia è oggi una delle principali attrattività anche per quanto riguarda il turismo internazionale nel nostro paese”. Così Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, all’assemblea invernale di Confagricoltura al teatro Argentina di Roma.

