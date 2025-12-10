Dall’Inghilterra a Cremona, per seguire e vedere dal vivo una partita del proprio idolo. È la bellissima storia di due tifosi inglesi, che hanno raggiunto Cremona per vedere all’opera Jamie Vardy, leggenda ex Leicester e oggi grande protagonista della super stagione della Cremonese.

I due tifosi, dopo essersi goduti la vittoria dei grigiorossi sul Lecce direttamente dagli spalti dello Zini, sono riusciti anche a incontrare proprio Jamie Vardy, facendosi una foto con il bomber di Sheffield.

Vardy contro il Lecce non ha segnato, ma è rimasto in campo comunque 90 minuti, fornendo una prestazione di grande sacrificio per la squadra. Il gol più bello per i due fan inglesi però, è probabilmente rappresentato dall’incontro con Jamie. Una storia di puro romanticismo calcistico dal lieto fine.

Una favola sportiva che ha avuto ampio riscontro sui social network, con numerose pagine italiane e inglesi che hanno ripreso, passo dopo passo, il viaggio dei super tifosi di Vardy verso Cremona e la loro presenze, passata tutt’altro che inosservata, nella curva Sud dello Zini.

